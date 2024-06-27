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Стартовали съёмки ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань в главных ролях.

Стартовали съемки ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным
© Чемпионат.com

В центре повествования окажется противостояние фермера Сергея и городской бизнес-леди Алисы. Задача Алисы – заполучить земли, которые принадлежат Сергею, однако тот не поддаётся ни женским чарам, ни уловкам. Тем не менее девушка не намерена уступать и решает идти до конца, преодолевая трудности деревенской жизни.

Кадры со съёмок

Режиссёром картины выступает Симон Багдасарян. Вместе с Прилучным и Горбань в ленте сыграют Наталья Бочкарёва, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов и Павел Комаров.

Премьера ленты состоится 14 ноября. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фильмы и сериалы
Николай Козак
Дмитрий Власкин
Наталья Бочкарева
Андрей Свиридов
Мария Горбань
Алексей Гаврилов
Павел Комаров