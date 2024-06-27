Вышла пятая серия четвертого сезона «Пацанов»

27 июня на Amazon Prime Video состоялась премьера пятой серии четвёртого сезона «Пацанов». Эпизод доступен в том числе с русскими субтитрами. Таким образом, четвёртый сезон приближается к своему финалу, до которого остаётся всего три серии. Финал состоится уже 18 июля.

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Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение „Ви“, который стартовал прошлым летом.

«Пацаны» получат и пятый сезон — он станет финальным. Сейчас авторы пишут его сценарий, а съёмки должны стартовать уже осенью. Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года.