Начались съемки комедии «Мой друг КотоПушкин» с Елизаветой Боярской

В Москве начались съемки фильма "Мой друг КотоПушкин". Производством занимается киностудия Валерия Тодоровского "Мармот-фильм" при поддержке Министерства Культуры и телеканала "Дом кино". Режиссер - Алена Михайлова ("Типа кино" 2019-2022, "Ворона. Тень справедливости" 2022).

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Главную героиню сыграет Алиса Конашенкова (Милана), а ее маму - Елизавета Боярская. Также в картине снимутся Евгения Добровольская (Арина Родионовна), Михаил Евланов (куратор), Евгения Синицкая (мама Эли), Аня Изотова (Эля), Леон Тафара (Саша Пушкин), Вера Бирюкова (Ира), Сергей Чикин (Артем), Анна Моисеева (Серафима), Никита Конкин (Никита), Иван Михалов (Гришка) и другие.

По сюжету 12-летняя московская школьница Милана пишет стихи, но страх публичных выступлений не позволяет ей читать свои произведения, и даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть Всероссийский конкурс рэп-дуэлей по роману "Евгений Онегин", чтобы мама поверила в нее и отказалась от работы в Китае. Для победы Милане придется не только преодолеть страх сцены, но и справиться с коварной соперницей. Помогать Милане будет черный кот, в котором живет душа хулигана Саши Пушкина.

Съемки фильма будут проходить в Москве, а также в Музее-заповеднике А.С. Пушкина в подмосковных усадьбах Захарово и Вязёмы, и продлятся до июля 2024 года.

Прямая речь

Елизавета Боярская, актриса: