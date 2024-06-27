Начались съемки комедии "Мой друг КотоПушкин" с Елизаветой Боярской
В Москве начались съемки фильма "Мой друг КотоПушкин". Производством занимается киностудия Валерия Тодоровского "Мармот-фильм" при поддержке Министерства Культуры и телеканала "Дом кино". Режиссер - Алена Михайлова ("Типа кино" 2019-2022, "Ворона. Тень справедливости" 2022).
Главную героиню сыграет Алиса Конашенкова (Милана), а ее маму - Елизавета Боярская. Также в картине снимутся Евгения Добровольская (Арина Родионовна), Михаил Евланов (куратор), Евгения Синицкая (мама Эли), Аня Изотова (Эля), Леон Тафара (Саша Пушкин), Вера Бирюкова (Ира), Сергей Чикин (Артем), Анна Моисеева (Серафима), Никита Конкин (Никита), Иван Михалов (Гришка) и другие.
По сюжету 12-летняя московская школьница Милана пишет стихи, но страх публичных выступлений не позволяет ей читать свои произведения, и даже мама скептически относится к поэтическому таланту дочери. Милана хочет выиграть Всероссийский конкурс рэп-дуэлей по роману "Евгений Онегин", чтобы мама поверила в нее и отказалась от работы в Китае. Для победы Милане придется не только преодолеть страх сцены, но и справиться с коварной соперницей. Помогать Милане будет черный кот, в котором живет душа хулигана Саши Пушкина.
Съемки фильма будут проходить в Москве, а также в Музее-заповеднике А.С. Пушкина в подмосковных усадьбах Захарово и Вязёмы, и продлятся до июля 2024 года.
Прямая речь
Елизавета Боярская, актриса:
- С Аленой Михайловой, режиссером картины, мы давно знакомы. Мне очень нравится с ней работать, Алена - талантливый художник. Кроме того, она была режиссером второго сезона сериала "Ворона. Тень справедливости". Во всем подробна, избирательна и всегда заражает всю группу своей энергией и азартом. Я очень хотела поработать с ней снова. Играю маму Миланы, моя героиня гораздо больше увлечена своей собственной жизнью, чем жизнью дочери. Но при этом абсолютно убеждена, что уделяет ребенку достаточно внимания. Поэтому она мне совсем не близка. Но я рада, что в конце истории она "пробуждается" и меняет приоритеты. У меня не много съемочных дней, но за первые дни уже успела понять - команда классная, очень творческие, креативные ребята.