Студия «‎Мечталет»‎ работает над фильмом об оживших героях спектаклей

Хабаровская анимационная студия "Мечталет" совместно со студией "Як&Лев Studio" работает над игровым фильмом под рабочим названием "Волшебная пыль", на экране планируется совместить актеров и анимированных персонажей, сообщила пресс-служба анимационной студии "Мечталет".

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"Совместно с партнерами мы хотим создать технологичную ленту с дополненной реальностью для семейной аудитории. Построенная на оригинальном сюжете добрая и трогательная сказка об искренней любви поможет зрителю решить свои внутренние дилеммы и поверить в чудо", - привели в пресс-службе слова руководителя студии "Мечталет" Ильи Кузнецова.



Премьера запланирована на 2026 год. Согласно сюжету, девушка Надя, не поступив в театральный вуз, приезжает к бабушке, работающей в старом театре. Героиня находит необычную шкатулку, после чего в ее жизни начинают происходить настоящие чудеса.

"Волшебство переносит ее и часть театральной труппы в параллельный мир, где все их спектакли живут своей жизнью", - анонсируют в пресс-службе.



Режиссером и сценаристом проекта является Сергей Яковлев.

"Мы хотим создать таинственную сказку, связанную с театральной и закулисной жизнью, которая понравится зрителю любого возраста, тем более что съемки будут проходить в настоящих локациях театров города Хабаровска - это поможет передать мистическую атмосферу нашей истории", - уверен режиссер.



Как пояснили в пресс-службе, сейчас лента находится на ранней стадии разработки, уже создан сценарий, ведутся переговоры с актрисами на главную роль.