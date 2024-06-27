Бенедикт, Франческа или Элоиза — кто станет следующим героем «Бриджертонов»?

Джесс Браунелл — шоураннер сериала «Бриджертоны» — сообщила, что у нее и ее команды уже есть планы на сериал вплоть до шестого сезона. У зрителей только один вопрос: кто же будет главным героем каждого сезона? Недавно завершился третий сезон этой суперпопулярной драмы об эпохе регентства, и уже было подтверждено, что четвертому сезону быть.

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В каждом сезоне сериала, основанного на книгах Джулии Куинн, рассказывается история одного из восьми братьев и сестёр Бриджертон. Однако сериал не следует порядку книг, поэтому остаётся загадкой, какая история будет раскрываться в каждом новом сезоне. Что ж, пока четвертый сезон находится в разработке, мы можем только предполагать, чьи истории расскажут нам дальше.

Бенедикт Бриджертон — герой четвертого сезона

Учитывая, что он второй по старшинству сын, но его история была пропущена в третьем сезоне, перескочив на роман Колина и Пенелопы, его персонаж самый ожидаемый. Кроме того, в третьем сезоне были намёки на предстоящий маскарад, который является началом романтической истории Бенедикта в книге. Учитывая всё это, многие подозревают, что именно он и станет главным героем четвёртого сезона «Бриджертонов».

Франческа Бриджертон - героиня пятого сезона

Да, в конце третьего сезона «Бриджертонов» Франческа тихо вышла замуж за Джона Стерлинга и готовилась переехать с ним в Шотландию, но не забывайте, что сезон все же был посвящен роману Колина и Пенелопы. Так что можно с уверенностью сказать, что история Франчески нас еще только ожидает. К тому же, согласно книге, брак Франчески и Джона привёл к её романтическим отношениям с Майклом Стерлингом.

Элоиза Бриджертон - героиня шестого сезона

Помним, что в конце третьего сезона Элоиза решила поехать вместе с Франческой в Шотландию. Возможно, эта большая перемена в жизни и станет началом ее истории. К тому же, сериал уже познакомил нас с любовными линиями Франчески и Бенедикта, а про Элоизу мы так ничего и не знаем, кроме отсутствия у неё интереса к романтике. Кстати, это может привести и к тому, что сначала расскажут истории младших Бриджертонов — Гиацинт и Грегори. Что ж, только время может показать нам, кто из братьев и сестер следующим окажется в центре внимания.