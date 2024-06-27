Вышел документальный фильм о гибели людей на стадионе «Лужники» в 1982 году

Документальный фильм "Давка-82" о гибели людей на стадионе "Лужники" в 1982 году в результате давки после футбольного матча вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

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"В онлайн-кинотеатре Premier вышел новый документальный фильм "Давка-82" о тайной трагедии Советского Союза", - сообщили в пресс-службе.



Фильм рассказывает о давке, которая произошла на московском стадионе "Лужники" 20 октября 1982 года после футбольного матча "Спартак" - "Хаарлем". В проекте собраны интервью с выжившими очевидцами, сотрудниками полиции и историками трагедии, а также показаны кадры реконструкции, которые помогают восстановить детали случившегося, добавили в Premier.

Режиссером фильма стал Михаил Райхельгауз.