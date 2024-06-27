Онлайн-кинотеатр KION рассказал, что предпочитает смотреть молодежь

Послезавтра в России отмечается День молодёжи, и к этой дате онлайн-кинотеатр KION представил результаты исследования предпочтений в кино молодых людей в нашей стране.

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Как выяснилось, среди подписчиков стриминга в возрасте от 14 до 35 лет в мае и июне этого года наиболее популярен жанр драмы - его предпочитают 17% представителей указанной группы. Комедии чуть уступают - 15%. А замыкает тройку детектив - 14%.

Из конкретных продуктов лидируют следующие: драма "Почему ты?" (18+) с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной, детективная драма "Обоюдное согласие" (18+) Валерии Гай Германики, комедия "Дядя Леша" с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, ромком "Любви не бывает?" (18+) с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем, фантастически-исторический военный фильм "Блиндаж".