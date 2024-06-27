Фото: начались съемки продолжения сериала "Про людей и про войну" о ВОВ
Стало известно о старте съёмок нового сезона веб-сериала "Про людей и про войну". Опубликованы фотографии со съёмочной площадки.
Это - цикл художественных короткометражек о Великой Отечественной войне, который выходит с 2020 года.
Съемки проходят в Ленинградской области, Подмосковье и РБ.
В основу сюжетов легли свидетельства ветеранов, зрительские письма с историями родственников, воспоминания очевидцев.
Режиссер - Дмитрий Пасичнюк. В ролях: Роман Курцын, Илья Дель, Владислав Янович и другие.
Сезон выйдет в этом году, в него войдёт десять новелл.