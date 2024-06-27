Начались съемки продолжения сериала «‎Про людей и про войну» о ВОВ

Стало известно о старте съёмок нового сезона веб-сериала "Про людей и про войну". Опубликованы фотографии со съёмочной площадки.

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Это - цикл художественных короткометражек о Великой Отечественной войне, который выходит с 2020 года.

Съемки проходят в Ленинградской области, Подмосковье и РБ.

В основу сюжетов легли свидетельства ветеранов, зрительские письма с историями родственников, воспоминания очевидцев.

Режиссер - Дмитрий Пасичнюк. В ролях: Роман Курцын, Илья Дель, Владислав Янович и другие.

Сезон выйдет в этом году, в него войдёт десять новелл.