Кинопоиск представил рейтинг самых ожидаемых фильмов. Его возглавила картина "Дэдпул и Росомаха". Также в первой пятерке "Аватар 3", который выйдет 17 декабря 2025 года, победитель Каннского фестиваля этого года "Анора", "Джокер. Безумие на двоих" и "Крейвен. Охотник". Полностью посмотреть список можно по ссылке.

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул 3"

В целом же на портале Кинопоиск обновлен рейтинг ожидания - теперь фильмы, которые еще не вышли, ранжируются по количеству ожидающих пользователей, добавивших проект в список "Буду смотреть".

В список-рейтинг попадают как картины, выходящие в прокат, так и онлайн-релизы. Рейтинг полностью автоматический и составляется на основе голосов пользователей.

Фильм "Дэдпул и Росомаха" добавили в "Буду смотреть" больше 45 тысяч пользователей Кинопоиска. Из российских картин в рейтинге выше других расположились антиутопия "Мы", одна из главных новогодних премьер 2025 года "Волшебник Изумрудного города" и комедия "Один день в Стамбуле". На данный момент в список самых ожидаемых фильмов попало 339 проектов. Они набрали более 1000 отметок "Буду смотреть" и пробудут в рейтинге до тех пор, пока не состоится премьера и количество ожидающих не заменится на оценку, которую пользователи выставляют по десятибалльной шкале после просмотра.

Александр Дунаевский, руководитель Кинопоиска, рассказывает, что у них на портале 29 миллионов пользователей откладывают фильмы и сериалы в "Буду смотреть".

"Этот инструмент нашего сервиса стал настолько массовым, что мы решили использовать его как главный показатель ожидаемости и начать формировать новый рейтинг ожидаемых премьер", - добавил Дунаевский.



В рейтинг попадают фильмы вне зависимости от страны, в которой состоится их релиз. Для проектов, официально выходящих в российский прокат, рейтинг ожидания остаётся активным до дня премьеры в России. Также из списка самых ожидаемых фильмов можно перейти к покупке билетов в кино, если кинотеатры уже открыли продажи на сеансы.

Фильмы и сериалы, получившие от пользователей отметку "Буду смотреть", попадают в их персональные листы просмотра. Кинопоиск поможет не пропустить премьеру и напомнит, когда фильм выйдет в прокат, а также пришлет уведомление и добавит проект в подборки рекомендаций онлайн-кинотеатра, когда состоится цифровой релиз.

Кстати, обещают, что в скором времени на ведущем кинопортале появится не только рейтинг самых ожидаемых фильмов, но и рейтинг самых ожидаемых сериалов.