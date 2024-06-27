Умер актер, озвучивавший Губку Боба

26 июня на 57-м году жизни скончался Таики Мацуно. Как передает ANN, причиной смерти стало мозговое кровоизлияние. В некрологе отмечено, что похороны пройдут частным порядком - по желанию семьи покойного.

© Кадр из мультсериала "Губка Боб"

Таики Мацуно родился в 1967 году в Токио. Был актером театра, кино и ТВ, артистом озвучания и дубляжа: мультфильмы, аниме, видеоигры, радиопостановки.

Фильмография - десятки проектов. Помимо прочего, Мацуно был голосом Губки Боба в проектах франшизы - начиная с четвертого сезона и до последних дней.

Как актер работал над массой национальных супергеройских шоу - токусацу, снялся в "Скрытом клинке" Ёдзи Ямады (номинация на "Золотого медведя" Берлинского МКФ), озвучивал мультсериал про муми-троллей 1990-х (это копродукция Японии, Нидерландов и Финляндии) и оригинальную "Сейлор Мун".