Стал известен возрастной рейтинг фильма «Ворон»

Журналисты издания Bloody Disgusting сообщили, что ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг R. Это значит, что картина не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим возраста 17-ти лет.

© Кадр из трейлера фильма "Ворон"

Отмечается, что в новом «Вороне» будут присутствовать сцена кровавого насилия, употребления наркотиков, нецензурная лексика, постельные эпизоды и частичная нагота.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.