Семь научно-фантастических фильмов, одобренных учеными

Научная фантастика всегда находит своего зрителя, и хотя ключевым словом в названии жанра остается «фантастика», многие киноленты выглядят вполне убедительно. Собрали подборку научно достоверных фильмов, которые получили положительные отклики от ученых: некоторые фильмы целиком, а в других похвалы заслужили отдельные детали или эпизоды.

© Кадр из трейлера фильма "Марсианин"

Гаттака

«Гаттака» — картина о генетических технологиях и их влиянии на свободу выбора. В недалеком будущем у родителей есть возможность выбирать максимально удачные комбинации генов, чтобы ребенок попал в категорию «годных». Рожденные естественным путем дети автоматически становятся «негодными». Один из таких, главный герой Винсент, решает обойти систему и идти к своей мечте — попасть в космос.

Контакт

Фильм по одноименной книге американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана. Всю свою жизнь главная героиня Элли Эрроуэй занимается поиском внеземных цивилизаций; наконец, когда ее проект уже оказался на грани закрытия, ей удается поймать первый сигнал из космоса.

Луна 2112

Астронавт Сэм в полном одиночестве (если не считать говорящего робота Герти), проводит на специальном лунном комплексе по добыче гелия. Его задача — следить за станцией и сохранением собранного ценного ископаемого. Связь с Землей давно нарушена, и только изредка он получает небольшие видеообращения от семьи. За две недели до окончания вахты у Сэма начинается расстройство психики, вызванное длительным одиночеством.

Марсианин

Марсианская миссия экстренно покидает планету из-за песчаной бури. Экипаж улетает на Землю без одного человека, посчитав его погибшим. Теперь инженер и биолог Марк, оставшийся совершенно один на необитаемой и мало пригодной для жизни планете, бороться за выживание до прилета новой миссии.

Парк Юрского периода

Классика мирового кинематографа, повествующая о воссозданных с помощью генной инженерии динозаврах. Действие разворачивается на вымышленном Туманном острове, где собираются открыть целый парк клонированных существ. Трое ученых: палеонтолог, доктор Алан Грант, палеоботаник, доктор Элли Сэттлер, и математик, доктор Ян Малкольм — прибывают на остров, чтобы проинспектировать безопасность инновационного парка.

День, когда Земля остановилась

Фильм по рассказу американского писателя Гарри Бейтса «Прощание с повелителем». Мир в разгаре Холодной войны. Ядерное оружие и попытки освоить космос встревожили даже жителей других планет. В центре — сюжета инопланетный посланник Клаату и робот Горт, которые передают землянам ультиматум о немедленном прекращении всех военных действий и ядерных испытаний, в противном случае человечество будет уничтожено.

Женщина на Луне

Год: 1929;

Страна: Германия;

Режиссер: Фриц Ланг.

Кинолента рассказывает о профессоре, чья идея об экспедиции на Луну была поднята на смех коллегами. Неожиданно интерес к проекту проявляет таинственный незнакомец. И экспедиция все же состоялась. Любопытный факт: именно в этом фильме был впервые был показан обратный отсчет.