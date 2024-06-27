На кинофестиваль «В кругу семьи» поступили заявки из 118 стран мира

Международный фестиваль семейных и детских фильмов пройдет в Ярославле с 6 по 10 июля.

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Масштабное мероприятие мира кино выбирает своей площадкой Ярославль уже в восьмой раз. Как отмечают власти региона, участники кинофестиваля "В кругу семьи" смогут не только оценить конкурсные ленты, но и узнать уникальное природное и культурное наследие ярославской земли.

На участие в XIХ международном кинофестивале "В кругу семьи" поступило более двух тысяч заявок из 118 стран мира. Фильмы в конкурсной программе будут показываться с 6 по 10 июля. В основной и детский конкурс организаторы фестиваля отобрали более 20 картин, в конкурс короткометражек - свыше 50 киноработ.

География конкурсантов впечатляет. Кроме российских фильмов в Ярославль приедут кинокартины из Китая, Индии, Индонезии, Германии, США, Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Турции, Ирана, Ирака, Сирии, Афганистана и многих других стран. Конкурсные показы будут проходить в нескольких ярославских кинотеатрах. Причем все они будут бесплатными.

Открытие фестиваля "В кругу семьи" назначено на 6 июля. По красной дорожке в Концертно-зрелищный центр "Миллениум" пройдут звезды российского кино и участники фестиваля. Здесь же состоится награждение блогеров-миллионников, публикации которых носят семейный характер. Им будут вручены призы IV Национальной премии позитивного контента.