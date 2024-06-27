Вышел первый трейлер нового фильма Мела Гибсона

Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз" The Union режиссера Джулиана Фарино. Сценарий к проекту написали Джо Бартон и Дэвид Гуггенхайм.

© кадр из фильма

По сюжету Майк, рабочий-строитель из Джерси, попадает в мир супершпионов и секретных агентов, когда его школьная возлюбленная Роксана внезапно возвращается в его жизнь и вербует его для выполнения важной разведывательной миссии в США.

В ролях также: Дж.К. Симмонс, Майк Колтер, Адевейл Акиннуойе-Агбадже, Джессика Де Гау, Элис Ли и Джеки Эрл Хейли.

Премьера состоится 16 августа.