$85.75+0.7892.42+1.43
Войти в почту

Вышел трейлер комедийного боевика "Союз" с Холли Берри и Марком Уолбергом

Netflix представил трейлер комедийного боевика "Союз" The Union режиссера Джулиана Фарино. Сценарий к проекту написали Джо Бартон и Дэвид Гуггенхайм.

Вышел первый трейлер нового фильма Мела Гибсона
© кадр из фильма

По сюжету Майк, рабочий-строитель из Джерси, попадает в мир супершпионов и секретных агентов, когда его школьная возлюбленная Роксана внезапно возвращается в его жизнь и вербует его для выполнения важной разведывательной миссии в США.

В ролях также: Дж.К. Симмонс, Майк Колтер, Адевейл Акиннуойе-Агбадже, Джессика Де Гау, Элис Ли и Джеки Эрл Хейли.

Премьера состоится 16 августа.

Фильмы и сериалы
Оскар
Мишель Докери
Марк Уолберг