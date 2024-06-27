CBS снимет новый сериал о заклятом враге Дракулы Ван Хельсинге

Доктор-философ и специалист по оккультизму Ван Хельсинг станет героем нового одноимённого сериала. Как пишет Deadline, проектом занимается CBS Entertainment Group.

© nsn.fm

По сюжету Ван Хельсинг будет расследовать самые жуткие преступления, совершённые в Нью-Йорке. Судя по специализации главного героя, дела будут связаны с вампирами, оборотнями и прочей нечистью. Напарником Ван Хельсинга станет его бывшая возлюбленная – специальный агент ФБР Мина Харкер.

Автором сценария «Ван Хельсинга» выступил продюсер документального мини-сериала «Кто убил Джилл Дандо?» Джонатан Ли. Исполнительным продюсером проекта стал создатель сериала «Элементарно» Роберт Доэрти.

Кто будет исполнять главные роли и когда сериал выйдет на экраны не уточняется.

Ранее телеканал HBO объявил о продлении сериала «Дом дракона» на третий сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».