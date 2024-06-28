$84.96-2.8490.99-3.13
Войти в почту

Кевин Костнер снял на собственные деньги эпическую сагу о Диком Западе. Почему «Горизонты» надо срочно смотреть?

В российский прокат вышла первая часть эпического вестерна Кевина Костнера «Горизонты», премьера которого прошла весной на Каннском кинофестивале. «Лента.ру» рассказывает, каким получился переполненный звездами и сверхамбициозный проект, над которым звездный актер и режиссер работал больше тридцати лет — и который он во многом снял на собственные деньги.

Почему фильм «Горизонты» стоит срочно посмотреть
©  Lenta.ru

1859 год, долина Сан-Педро. Поселение Хорайзон переживает кровавый набег апачей, в результате которого Фрэнсис (Сиенна Миллер) остается вдовой с дочерью-подростком Лиззи (Джорджия Макфэйл). Вскоре на место событий прибывают военные во главе с бравым лейтенантом Гепфартом, который берет над Фрэнсис шефство.

  • Дата выхода: 17 июня
  • Страна: США
  • Продолжительность: 3 ч 1 минута
  • Режиссер: Кевин Костнер
  • В ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Майкл Рукер, Джефф Фейхи, Эбби Ли, Джена Мээлоун

Примерно в это же время в Вайоминге пожилой авантюрист Хейс Эллисон (Кевин Костнер) спасает от головорезов проститутку Мэриголд (Эбби Ли), которая в отсутствие хозяйки дома (Джена Мэлоун) присматривала за ее двухлетним сыном. Вместе они отправляются куда глаза глядят, но все пути, очевидно, ведут в сторону Хорайзона.

Премьера «Горизонтов» состоялась во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в мае этого года. Картина удостоилась дежурной десятиминутной овации, а потом в прессе появились пренебрежительные отзывы. Легко представить себе, как Кевин Костнер посмеивается в седые усы, читая рецензии критиков, которые пешком под стол ходили, когда он получил режиссерский «Оскар» за «Танцующего с волками». Двойной триумф (в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура») состоялся в начале 1991-го, а вышедший годом раньше фильм точно обозначил художественные интересы Кевина. Они остаются фактически неизменными по сей день: все его режиссерские фильмы (включая футуристического «Почтальона») — это драматические вестерны в старом стиле. Эта искренняя преданность старомодному кино про ковбоев дала очевидные всходы.

Сегодня, спустя 34 года после «Танцующего с волками», Костнер стал настоящей современной иконой жанра, хотя по-прежнему находятся люди, утверждающие, что он похоронил карьеру лет двадцать назад.

В 2012-м актер сыграл центральную роль в сериале «Хетфилды и Маккои», а в 2018-м на малых экранах состоялась премьера «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана. Шесть лет Костнер был лицом сериала, который обзавелся несколькими успешными спин-оффами. Именно этот успех позволил Кевину взяться за реализацию суперамбициозного проекта «Горизонты», который изначально задуман как тетралогия. Первые два фильма выйдут этим летом, съемки третьего стартовали весной 2024-го года. В любом случае после кинотеатральных показов фильмы будут выпущены в формате мини-сериала. Вполне вероятно, что у телевизоров «Горизонты» соберут куда больше зрителей из числа тех, что не готовы к путешествию в ближайший кинозал.

Собственно, «путешествие» — это ключевое понятие в мире нового фильма Костнера. Разработкой проекта он занимался с 1988 года, когда сюжет строился вокруг двух героев. Дальше были переговоры с разными студиями, постепенное расширение замысла, пандемия, развод, смерть родителей. Каждое из этих событий укрепляло Костнера в намерении снять свой главный в жизни фильм, в который он в итоге вложил собственные 38 миллионов долларов — чтобы не пришлось идти ни на какие компромиссы.

По мнению режиссера, «Горизонты» получились настолько мрачными, насколько этого требовала история, выстроенная вокруг судеб поселенцев и коренных американцев в годы Гражданской войны.

«Горизонты» попали в стихийный тренд на реанимацию вестерна — в последние годы он представлен не только на телевидении, но и в полнометражном кино. Фильмы в диапазоне от «Умереть за доллар» Уолтера Хилла до совсем недавней работы Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» придерживались строгой и печальной интонации. Это не столько ревизия, сколько констатация невозможности снимать кино про ковбоев в годы, когда Белому дому вновь угрожают республиканцы. Костнер действует принципиально иначе. Он приверженец классических традиций — об этом говорил и его прошлый режиссерский фильм «Открытый простор». Кевин не просто влюблен в вестерны Джона Форда, он умеет на голубом глазу воспроизводить их на уровне цвета, света, композиции кадра и — главное — интонации. «Горизонты» отсылают даже не к Джону Уэйну, а куда-то к Феннимору Куперу. Так же, как и автор «Последнего из могикан», Костнер выстраивает приключенческий сюжет, но не забывает посочувствовать всем героям, вне зависимости от цвета кожи и убеждений.

Живописность и уверенность — ключевые качества «Горизонтов». Это лента, датировку которой можно установить только по возрасту актеров и некоторым техническим особенностям изображения. Вполне вероятно, что и спустя годы она будет смотреться лучше многих более громких и популярных фильмов. Минимум графики, много воздуха, невероятный размах — это кино большого стиля, который безуспешно годами ищут и разрабатывают российские режиссеры.

Потенциально «Горизонты» — новый любимый фильм Никиты Михалкова, которому может быть посвящен какой-нибудь специальный выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ».

Впрочем, сила Костнера как раз в позитивной программе — никаких бесов он ни из кого изгнать не пытается. Напротив, «Горизонты» существуют будто бы параллельно любой существующей сегодня повестке. Это приключенческий фильм штучной выделки, сосредоточенный в первую очередь на героях и их судьбах. И вот здесь к списку примет времени придется добавить тот факт, что первый фильм тетралогии служит развернутой экспозицией к большой истории. За три часа мы успеваем лишь довольно бегло познакомиться с десятком колоритных персонажей и более или менее сориентироваться на местности. Многим героям не хватило времени даже встретиться в кадре, некоторых (как, например, Джованни Рибизи) показали только в трейлере второй части, который встык подмонтирован к основному действию прямо перед титрами.

Другое дело, что если принять на веру костнеровский подход, то второй фильм в теории можно было бы посмотреть сразу следом за первым. Первая часть «Горизонтов» добивается главного — доверия к рассказчику. Костнер не скупится на изобразительные средства, не перетягивает одеяло на себя в кадре, ему явно есть что сказать. Осталось только дождаться середины августа, когда в прокат выйдет вторая часть.

Фильм «Горизонты: Часть 1» (Horizon: An American Saga – Chapter 1) вышел в российский прокат

Фильмы и сериалы
Почтальон
Оскар
Джефф Фейхи
Джена Мэлоун
Уолтер Хилл
Эбби Ли
Сэм Уортингтон
Джон Форд
Джон Уэйн
Сиенна Миллер
Майкл Рукер
Кевин Костнер
Джованни Рибизи
Вигго Мортенсен
Никита Михалков
Российские актеры