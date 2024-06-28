Почему фильм «Горизонты» стоит срочно посмотреть

В российский прокат вышла первая часть эпического вестерна Кевина Костнера «Горизонты», премьера которого прошла весной на Каннском кинофестивале. «Лента.ру» рассказывает, каким получился переполненный звездами и сверхамбициозный проект, над которым звездный актер и режиссер работал больше тридцати лет — и который он во многом снял на собственные деньги.

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1859 год, долина Сан-Педро. Поселение Хорайзон переживает кровавый набег апачей, в результате которого Фрэнсис (Сиенна Миллер) остается вдовой с дочерью-подростком Лиззи (Джорджия Макфэйл). Вскоре на место событий прибывают военные во главе с бравым лейтенантом Гепфартом, который берет над Фрэнсис шефство.

Дата выхода: 17 июня

Страна: США

Продолжительность: 3 ч 1 минута

Режиссер: Кевин Костнер

В ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Майкл Рукер, Джефф Фейхи, Эбби Ли, Джена Мээлоун

Примерно в это же время в Вайоминге пожилой авантюрист Хейс Эллисон (Кевин Костнер) спасает от головорезов проститутку Мэриголд (Эбби Ли), которая в отсутствие хозяйки дома (Джена Мэлоун) присматривала за ее двухлетним сыном. Вместе они отправляются куда глаза глядят, но все пути, очевидно, ведут в сторону Хорайзона.

Премьера «Горизонтов» состоялась во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в мае этого года. Картина удостоилась дежурной десятиминутной овации, а потом в прессе появились пренебрежительные отзывы. Легко представить себе, как Кевин Костнер посмеивается в седые усы, читая рецензии критиков, которые пешком под стол ходили, когда он получил режиссерский «Оскар» за «Танцующего с волками». Двойной триумф (в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура») состоялся в начале 1991-го, а вышедший годом раньше фильм точно обозначил художественные интересы Кевина. Они остаются фактически неизменными по сей день: все его режиссерские фильмы (включая футуристического «Почтальона») — это драматические вестерны в старом стиле. Эта искренняя преданность старомодному кино про ковбоев дала очевидные всходы.

Сегодня, спустя 34 года после «Танцующего с волками», Костнер стал настоящей современной иконой жанра, хотя по-прежнему находятся люди, утверждающие, что он похоронил карьеру лет двадцать назад.

В 2012-м актер сыграл центральную роль в сериале «Хетфилды и Маккои», а в 2018-м на малых экранах состоялась премьера «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана. Шесть лет Костнер был лицом сериала, который обзавелся несколькими успешными спин-оффами. Именно этот успех позволил Кевину взяться за реализацию суперамбициозного проекта «Горизонты», который изначально задуман как тетралогия. Первые два фильма выйдут этим летом, съемки третьего стартовали весной 2024-го года. В любом случае после кинотеатральных показов фильмы будут выпущены в формате мини-сериала. Вполне вероятно, что у телевизоров «Горизонты» соберут куда больше зрителей из числа тех, что не готовы к путешествию в ближайший кинозал.

Собственно, «путешествие» — это ключевое понятие в мире нового фильма Костнера. Разработкой проекта он занимался с 1988 года, когда сюжет строился вокруг двух героев. Дальше были переговоры с разными студиями, постепенное расширение замысла, пандемия, развод, смерть родителей. Каждое из этих событий укрепляло Костнера в намерении снять свой главный в жизни фильм, в который он в итоге вложил собственные 38 миллионов долларов — чтобы не пришлось идти ни на какие компромиссы.

По мнению режиссера, «Горизонты» получились настолько мрачными, насколько этого требовала история, выстроенная вокруг судеб поселенцев и коренных американцев в годы Гражданской войны.

«Горизонты» попали в стихийный тренд на реанимацию вестерна — в последние годы он представлен не только на телевидении, но и в полнометражном кино. Фильмы в диапазоне от «Умереть за доллар» Уолтера Хилла до совсем недавней работы Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» придерживались строгой и печальной интонации. Это не столько ревизия, сколько констатация невозможности снимать кино про ковбоев в годы, когда Белому дому вновь угрожают республиканцы. Костнер действует принципиально иначе. Он приверженец классических традиций — об этом говорил и его прошлый режиссерский фильм «Открытый простор». Кевин не просто влюблен в вестерны Джона Форда, он умеет на голубом глазу воспроизводить их на уровне цвета, света, композиции кадра и — главное — интонации. «Горизонты» отсылают даже не к Джону Уэйну, а куда-то к Феннимору Куперу. Так же, как и автор «Последнего из могикан», Костнер выстраивает приключенческий сюжет, но не забывает посочувствовать всем героям, вне зависимости от цвета кожи и убеждений.

Живописность и уверенность — ключевые качества «Горизонтов». Это лента, датировку которой можно установить только по возрасту актеров и некоторым техническим особенностям изображения. Вполне вероятно, что и спустя годы она будет смотреться лучше многих более громких и популярных фильмов. Минимум графики, много воздуха, невероятный размах — это кино большого стиля, который безуспешно годами ищут и разрабатывают российские режиссеры.

Потенциально «Горизонты» — новый любимый фильм Никиты Михалкова, которому может быть посвящен какой-нибудь специальный выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ».

Впрочем, сила Костнера как раз в позитивной программе — никаких бесов он ни из кого изгнать не пытается. Напротив, «Горизонты» существуют будто бы параллельно любой существующей сегодня повестке. Это приключенческий фильм штучной выделки, сосредоточенный в первую очередь на героях и их судьбах. И вот здесь к списку примет времени придется добавить тот факт, что первый фильм тетралогии служит развернутой экспозицией к большой истории. За три часа мы успеваем лишь довольно бегло познакомиться с десятком колоритных персонажей и более или менее сориентироваться на местности. Многим героям не хватило времени даже встретиться в кадре, некоторых (как, например, Джованни Рибизи) показали только в трейлере второй части, который встык подмонтирован к основному действию прямо перед титрами.

Другое дело, что если принять на веру костнеровский подход, то второй фильм в теории можно было бы посмотреть сразу следом за первым. Первая часть «Горизонтов» добивается главного — доверия к рассказчику. Костнер не скупится на изобразительные средства, не перетягивает одеяло на себя в кадре, ему явно есть что сказать. Осталось только дождаться середины августа, когда в прокат выйдет вторая часть.

Фильм «Горизонты: Часть 1» (Horizon: An American Saga – Chapter 1) вышел в российский прокат