В "Покровских воротах" нашли новый киноляп

Во всенародно любимом советском кинофильме "Покровские ворота" даже спустя десятки лет внимательные зрители продолжают находить новые нестыковки. На одно из недоразумений с одеждой героев обращает внимание РБК, публикуя скриншоты.

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Беспорядок с безрукавкой героини Елены Кореневой заметен на 39-й минуте первой серии. Медсестра Людочка приходит в гости ко Льву Хоботову и на ней рубашка, юбка и безрукавка с геометрическим узором.

Бывшая жена героя напоминает, что Хоботов забыл о званом ужине, запланированном на вечер и Лидочка спешно ретируется из коммуналки, накидывая плащ. Но при смене локации исчезает и безрукавка - девушка стремительно убегает по улице в юбке, рубашке и плаще.

Ранее киноляп с одеждой в фильме нашли в сцене прогулки Костика с подругой.