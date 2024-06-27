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Михалкова вновь «стала женой» Робака: что смотреть на неделе

С 27 июня по 4 июля в кино выходит вестерн Кевина Костнера «Горизонты: Часть 1», триллер «Клуб Зеро» с Мией Васиковски и русская комедия «Бывший в помощь». На платформах стартуют сериалы «Убойный отпуск» и «Суперген». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Что смотреть на этой неделе: подборка от вестерна до комедии
© Кадр из трейлера фильма "Горизонты: Часть 1"

«Горизонты: Часть 1»

  • Премьера: 27 июня;
  • Где смотреть: в кинотеатрах;
  • В ролях: Кевин Костнер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Сиенна Миллер, Майкл Рукер, Изабель Фурман, Эбби Ли, Джефф Фэйи, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон;
  • Зачем смотреть: первая часть эпического вестерна Кевина Костнера.

События в вестерне происходят во второй половине XIX века и длятся на протяжении 15 лет. В центре истории — переселенцы с Востока, которым предстоит пройти сложный путь, прежде чем освоить новые земли и одержать победу в войне с индейцами.

«Горизонты: Часть 1» — пятая режиссерская работа голливудского актера Кевина Костнера. Напомним, драма «Танцующий с волками» — дебют Костнера в качестве режиссера — принесла ему семь премий «Оскар», включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Идея «Горизонтов» впервые возникла у Костнера в 1988 году, но тогда он переключился на боевик «Открытый простор». Производство картины возобновилось лишь в 2022-м. Режиссер вложил $38 миллионов из собственных средств, потому что ни одна студия не согласилась подписать контракт и финансировать проект.

«Клуб Зеро»

  • Премьера: 27 июня;
  • Где смотреть: в кинотеатрах;
  • В ролях: Миа Васиковски, Ксения Девриендт, Люк Баркер, Флоренс Бэйкер, Гвен Каррант, Андрей Хозок;
  • Зачем смотреть: трагикомедия о ненависти к жизни от режиссера Джессики Хауснер.

Фильм начинается с того, что в элитном частном колледже Святой Катерины появляется новая учительница — мисс Новак (Миа Васиковски). Она учит студентов осознанно относиться к еде. Семь студентов озвучивают свои цели на курс. Кто-то стремится к ответственному потреблению, кто-то хочет улучшить физическую форму или понять принципы современной диетологии и лишь один, Бен, признается, что пришел за дополнительным зачетом, необходимым для получения стипендии.

Последователи философии мисс Новак образуют закрытый Клуб Зеро — тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды — и тем самым изменить мир. Постепенно родители и школьная администрация начинают понимать, что что-то не так.

Это не просто фильм о расстройствах пищевого поведения, но и сатира на современное общество. Здесь люди, неуверенные в своем будущем, находят харизматичных псевдоспасителей в виде блогеров и коучей, чтобы получить готовые ответы на сложные вопросы.

«Бывший в помощь»

  • Премьера: 27 июня;
  • Где смотреть: в кинотеатрах;
  • В ролях: Вячеслав Чепурченко, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина;
  • Зачем смотреть: новый русский ромком с острым сюжетом.

В центре истории — Лера (Ирина Безряднова) и Герман (Вячеслав Чепурченко). Молодые люди готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс (Роман Курцын), безбашенный каскадер, подрабатывающий в автосалоне.

Макс настаивает на тест-драйве и устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением. В результате удара Лера забывает последний год жизни, а с ним — своего жениха Германа. Из-за амнезии девушка уверена, что встречается с Максом.

По словам врача, вернуть память Лере можно с помощи реконструкции ярких событий из жизни с бывшим. Тогда Герман предлагает Максу представить его Лере как своего друга детства, чтобы они втроем жили под одной крышей.

«Суперген»

  • Премьера: 27 июня;
  • Где смотреть: Netflix;
  • В ролях: Эдди Марсан, Эделайо Эдедайо, Тревис Джей, Санчес Браун, Майкл Салами;
  • Зачем смотреть: фантастический боевик о людях со сверхспособностями, которые не понимают, что с ними делать.

По сюжету группа людей отдельно друг от друга обнаруживает, что у каждого стали появляться способности, которыми не обладает обычный человек. Они в растерянности не понимают, почему это произошло именно с ними и что теперь делать. Способности не помогают, а мешают жить каждому из них. Со временем герои объединятся для того, чтобы понять, за что им такое наказание и почему судьба выбрала именно их.

Режиссером сериала выступил британский рэпер и актер Эндрю Онвуболу, известный под псевдонимом Rapman. Он вдохновлялся сериалами «Герои» и «Плохие», которые также повествуют о людях со сверхспособностями.

«Убойный отпуск»

  • Премьера: 1 июля;
  • Где смотреть: Kion;
  • В ролях: Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксёнова, Степан Девонин, Наталия Мещанинова, Игорь Мишин;
  • Зачем смотреть: многосерийный ромком о супружеской паре, которая пытается сохранить брак.

Сериал расскажет историю Любы (Анна Михалкова) и Ромы (Александр Робак). Они много лет прожили вместе, но брак трещит по швам. И чем больше они пытаются сохранить его, тем становится хуже. У пары есть дочь Наташа, которая тоже строит свою судьбу. Она счастлива в браке со Степаном и ждет ребенка. Но постоянные конфликты родителей заставляют ее вмешаться в процесс их примирения.

Дочь и зять дарят Любе и Роме путевку в Турцию. Там Люба сначала требует развода, а затем после бурной ночи с турком обнаруживает в постели его труп. Эта ситуация переворачивает все с ног на голову, и супруги становятся свидетелями страшного преступления.

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Джессика Хауснер
Изабель Фурман
Маргарита Аброськина
Джена Мэлоун
Степан Девонин
Наталья Седых
Ирина Безряднова
Роман Курцын
Вячеслав Чепурченко
Эбби Ли
Наталия Мещанинова
Ян Цапник
Эдди Марсан
Александр Робак
Сэм Уортингтон
Сиенна Миллер
Игорь Мишин
Майкл Рукер
Кевин Костнер
Ксения Кутепова
Анна Михалкова
Джованни Рибизи
Любовь Аксенова
Netflix