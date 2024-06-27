Вышел трейлер хоррор-фильма «Гостиная»

Вышел трейлер первого фильма братьев Роберта Эггерса, автора "Ведьмы" и "Маяка"
A24 выпустила трейлер хоррора "Гостиная" The Front Room, этот проект - режиссерский дебют братьев Роберта Эггерса - Макса и Сэма Эггерса.
Сюжет основан на одноименном рассказе британской писательницы Сьюзен Хилл.
Фильм рассказывает историю молодой пары, ждущей ребенка. Они вынуждены приютить больную мачеху мужа, которая начинает наводить в их доме свои порядки.
В ролях: Брэнди Норвуд, Кэтрин Хантер, Эндрю Бернап и другие.
Премьера состоится 6 сентября.