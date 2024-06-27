Опубликован трейлер нового фильма Мэла Гибсона

Компания Lionsgate Movies выпустила официальный трейлер нового триллера Мэла Гибсона под названием "Flight Risk".

© Кадр из трейлера

Сюжет киноленты следующий: пилот перевозит на суд воздушного маршала и беглеца, но в какой-то момент все идет не по плану.

Главные роли в фильме исполнили Марк Уолберг, Мишель Докери, Тофер Грейс и Мониб Абат.

Помимо Гибсона, "Flight Risk" продюсировали Брюс Дэвей и Джон Дэвис, в профессиональной копилке которых числятся проекты "Храброе сердце", "Мэверик", "Апокалипсис", "Страсти Христовы", "Хищник", "Я, робот", "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса", "Фердинанд" и другие популярные проекты.

Опубликован трейлер драмы "Здесь" с Томом Хэнксом в главной роли

Мировая премьера кинокартины запланирована на 18 октября 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix.