Начались съемки сказочного блокбастера «Горыныч»
Кинокомпания «СТВ», при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино приступила к съемкам полнометражного сказочного блокбастера «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина.
В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лёхи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч. Так начинается сказка…
Сергей Сельянов, продюсер:
«Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали «Конька-Горбунка», «По щучьему велению» и «Огниво». В картине планируется несколько музыкальных номеров – не то, чтобы для нас это новый опыт, но определенный вызов. Это решение пришло не сразу, но теперь уже сложно представить «Горыныча» без песен. Думаю, они органично вошли в сюжет, стали одной из ярких его составляющих».