Начались съемки сказочного блокбастера «Горыныч»

Кинокомпания «СТВ», при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино приступила к съемкам полнометражного сказочного блокбастера «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина.

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В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лёхи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч. Так начинается сказка…

Сергей Сельянов, продюсер: