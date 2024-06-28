В Москве пройдет второй Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он откроется премьерой фильма "Авдеевка. Так выглядит война", сообщили в оргкомитете фестиваля.

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Фильмом открытия фестиваля станет картина "Авдеевка. Так выглядит война" автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде. В рамках церемонии открытия также будет представлена музыкальная и поэтическая программа с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной, группы "Зверобой", поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Ольги Старушко, Влада Маленко, Дмитрия Филиппова, Дмитрия Мельникова, Динары Керимовой, симфонического оркестра композитора-неоклассика Игоря Скворцова и других исполнителей и поэтов.

В программу фестиваля войдут 13 фильмов о героях СВО. Зрители увидят фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное по предварительной онлайн-регистрации.

Основные показы пройдут 29-30 июня. Среди них и ряд премьер - лент "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" режиссера Олега Некишева и "Фильм о железном человеке" автора Елены Норкунайте и режиссера Абаса Али-Заде, а также новой работы Клима Поплавского "Оркестр Белого".

Кроме того, запланирована деловая программа. Состоится открытая встреча с военными корреспондентами "Военкоры: 2 года на фронте", панельная дискуссия "Военная документалистика" с участием документалистов Максима Фадеева и Сергея Белоуса и разговор с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым "Россия сегодня - беседа о главном". Также генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников примет участие в круглом столе о значении веры на войне.

В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России - Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Показы также прошли по линии фронта в подразделениях Вооруженных сил РФ и в госпитале.