В Томске снимут документальный фильм о социально активных предпринимателях

Документальный фильм "Люди дела. Новая волна" о социально активных предпринимателях, которые смогли построить свои компании до всероссийского или мирового уровня, будет снят в Томске. Премьера запланирована на конец 2024 года, рассказал ТАСС автор и режиссер проекта Евгений Жуков.

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"Документальный альманах "Люди дела. Новая волна" из четырех новелл о ярких предпринимателях Томска, создающих проекты, выходящие за рамки региона. Главные герои сериала - яркие харизматичные люди, сумевшие построить с нуля свои компании до всероссийского или мирового уровня, продолжая жить вдали от мегаполисов в небольшом сибирском городе Томск и развивать свой родной край", - рассказал Жуков.



Среди героев основатель бренда по производству кондитерских изделий из кедрового ореха "Сибирский кедр" Алексей Альпет, директор первого музея славянской мифологии Ольга Павлова, гендиректор технологической компании "СТК" Андрей Савин, а также новая команда Особой экономической зоны (ОЭЗ) Томска и некоторых из ее резидентов.

Основная цель фильма - вдохновить молодежь и активных людей на амбициозные проекты, показать через киноязык живые истории людей, которые когда-то тоже начинали с минимальным количеством ресурсов и смогли их преумножить.

"Кроме всего, герои фильма еще делают множество социально значимых проектов и акций и стараются вносить свой вклад в развитие Томска. Старт съемок проекта запланирован на середину лета и осень, премьерный показ запланирован на декабрь этого года. Проект реализуется при поддержке конкурса "Росмолодежь. Гранты", - сказал Жуков.



Ранее режиссеры из Томска сняли полнометражный фильм "Сделано в Сибири", который основан на историях жителей города, добившихся всероссийской и мировой известности. Новый проект - вторая часть этого фильма.