В Якутске открыли арктический форум искусств "Желанный берег"

Арктический форум искусств "Желанный берег" открылся в креативном кластере "Квартал труда" в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня здесь мы открываем форум искусств "Желанный берег", и в рамках этого форума проходит Якутский международный кинофестиваль", - сказал на церемонии открытия режиссер, народный артист РФ Андрей Борисов.



По его словам, форум займется организацией различных фестивалей, семинаров и конференций вокруг четырех "явлений искусства" - кино, театра, музыки и эпоса. В последующие годы в рамках форума состоится театральный фестиваль, затем мероприятия, связанные с музыкой и эпосом. В 2024 году тема форума - искусства кино.

В церемонии также приняли участие гости VII Якутского международного кинофестиваля, который пройдет с 28 июня по 3 июля. Его торжественное открытие состоится вечером в Саха академическом театре в Якутске. Деловая программа кинофестиваля уже началась на территории "Квартала труда". Там проходят сессии, на которых обсуждают поддержку регионального кино, развитие отечественной кинематографии, вопросы проката и кинопроизводства в целом. Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев, фестиваль будет способствовать развитию кинопроизводства в республике.

Как сообщили ранее в Минкультуры Якутии, с 26 июня по 6 июля во время проведения в Якутске VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" запланировано более 80 культурных мероприятий. В программе - международная ярмарка "Книжный ветер" с выставкой и продажей книг, встречи с писателями, мастер-классы, конкурсы и лекции, а также выставки в Национальном художественном музее Якутии. Форум и кинофестиваль также вошли в культурную программу.