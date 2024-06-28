Москвичи смогут поучаствовать в киносъемках

Сеть кинотеатров «Москино» запускает 1 июля проект «От идеи до премьеры». Он направлен на популяризацию киноиндустрии и приурочен к празднованию Дня российского кино, который отмечается 27 августа.

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Жители столицы смогут погрузиться в процесс съемок кинофильмов, а также принять участие в создании трех короткометражек. На платформе film.moscow организаторы конкурса опубликуют вопросы. Ответив на них, каждый участник сможет предложить идею и краткое изложение содержания фильма на одну из тем: «Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь», «Помогать — просто? Истории добрых дел», «Москва слезам не верит: истории успеха в городе».

Предложить свои идеи можно до 15 июля. Специальное жюри выберет трех победителей, чьи имена станут известны 19 июля. Лучшие идеи лягут в основу короткометражных фильмов, сценарии к которым напишут профессионалы.

Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в народном кастинге, который пройдет 27–28 июля на площадках московского кинокластера. Режиссеры, продюсеры, кастинг-директора. Поучаствовать в отборе может любой желающий независимо от образования и актерского опыта. Для прохождения кастинга нужно пройти предварительную регистрацию на платформе film.moscow.

Пришедшие кастинг примут участие в съемках с 29 июля по 5 августа, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С 27 по 30 июня в городе пройдет множество культурных мероприятий ко Дню молодежи. Парки, культурные центры, музеи, библиотеки и другие культурные пространства станут спецплощадками для их проведения.