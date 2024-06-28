Стало известно, кто может стать сценаристом третьего сезона «Зимородка»

В сентябре 2022 года на экраны вышла первая часть турецкого сериала «Зимородок», история богатого человека и бедной девушки сразу захватила внимание зрителей. 26 июня в социальных сетях появилась информация о возможном участии Макбуле Косиф в написании сценария третьего сезона «Зимородка», пишет the girl.

© Кадр из сериала «Замородок»

Ранее она успешно работала над сюжетами других турецких сериалов. Косиф выразила свою любовь к «Зимородку», отметив, что следила за ним с самого начала.

Однако появились слухи о том, что Макбуле Косиф перешла к работе над продолжением сериала «Услышь меня». Некоторые предполагают, что информация о ее участии в «Зимородке» была размещена для привлечения внимания. На своей странице в социальных сетях Косиф лишь намекнула, говоря о том, что ее, наконец, услышали.

Реакция фанатов сериала была разнообразной. Большинство поклонников обеспокоены возможными негативными последствиями участия Макбуле Косиф в проекте, хотя никто из продюсеров не подтвердил ее привлечение к работе над сериалом.

До этого турецкий миллиардер впервые высказался о романе со звездой «Постучись в мою дверь».