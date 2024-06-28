Эксперт считает нужным провести в России конкурс субсидий среди региональных киностудий

Отдельный пробный конкурс среди региональных киностудий для получения финансирования стоит провести в России, поскольку кинематографисты в субъектах часто сталкиваются с бюрократическими проблемами, в связи с чем заявки на федеральную поддержку не проходят стадию подачи. Такое мнение высказал якутский режиссер Степан Бурнашев.

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Бурнашев - якутский режиссер, сценарист и продюсер. Его предыдущие фильмы "Черный снег", "Другая жизнь", "Ыт" были отмечены на престижных российских и международных кинофестивалях. "Айта" стала 13-й картиной режиссера. Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил за "Айту" награду фестиваля "Зимний" как лучший режиссер в 2022 году. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.

"Региональные кинематографисты часто сталкиваются с бюрократическими барьерами и нехваткой опыта. <...> Тем не менее успешные примеры сотрудничества есть, и, на мой взгляд, нужно учитывать важность развития регионального кинематографа и обратить внимание на урегулирование финансирования субсидий Министерства культуры Российской Федерации. И было бы интересно сделать пробный конкурс с достойным финансированием отдельно для региональных киностудий, так как многие попытки в получении федеральной поддержки не увенчались успехом. Многие отсеивались на стадии подачи", - сказал Бурнашев, выступая на сессии о регулировании и поддержке регионального кино в рамках деловой программы Якутского международного кинофестиваля.



В сессии принимал участие директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

Бурнашев добавил, что при этом можно выделить пару успешных примеров.

"Но они были в первую очередь сделаны с участием московских студий", - уточнил он.



По его словам, на продвижение "Айты" режиссер лично потратил около 3 млн рублей.