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ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Кукушкин» с Александром Якиным

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», ТНТ и Good Story Media приступили к работе над комедийным сериалом под рабочим названием «Кукушкин».

ТНТ начал съемки комедийного сериала «Кукушкин» с Александром Якиным
©  Чемпионат.com

Шоу рассказывает о застенчивом офисном работнике Лёне, чью размеренную и спокойную жизнь нарушает появление в Москве его дерзкого одноклассника Кирюхи. Двум старым приятелям придётся привыкать друг к другу.

Режиссёром шоу выступает Велимир Русаков. Генеральные продюсеры проекта – Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов. В актёрском составе сериала задействованы Данила Рассомахин, Александр Якин, Дарья Руденок, Наталья Иглина, Артем Осипов и другие.

Премьера «Кукушкина» запланирована на ТНТ в 2025 году. Точную дату пока не называют, но сделают это позже.

Фильмы и сериалы
Велимир Русаков
Данила Рассомахин
Дарья Руденок
Александр Якин
Антон Щукин
Артем Осипов
Артем Логинов
Антон Зайцев