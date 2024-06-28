Якутия, Бурятия и Приморье возглавили рейтинг регионального кино Дальнего Востока

Якутия, Бурятия и Приморье возглавили рейтинг регионального кино Дальневосточного федерального округа, составленный НИУ ВШЭ. Об этом сообщил ТАСС эксперт Института кино на факультете креативных индустрий вуза Олег Иванов.

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Якутия заняла первое место в рейтинге с индексом 45, Бурятия - 35, Приморье - 25. Далее в рейтинге следуют Хабаровский край (24), Забайкалье (23) и Камчатка (20).

"Я предполагал, что Якутия окажется на первом месте, где наиболее широко представлены производство, прокат, фестивали, развито киносообщество. Это высокий уровень активности. То, что Бурятия на втором месте - это тоже закономерно, потому что они научились снимать, гордятся своими фильмами, смотрят их в республике", - сказал Иванов на полях сессии "Единая модель производства и проката: якутский опыт для всей страны" Якутского международного кинофестиваля.



Как уточнил эксперт, другие регионы Дальнего Востока пока не пришли к высокому уровню развития кино.

"Я думаю, что эта модель сработает только там, где есть своя история, смыслы, которые хочется рассказывать друг другу. Это является хорошим показателем социального здоровья, когда людям даже трагические истории интересно рассказывать друг другу, они этим живут, ощущая себя как единая среда, сообщество", - отметил он.



Эксперт уточнил, что после получения обратной связи институт рассматривает создание такого рейтинга для регионов другого федерального округа. Рейтинг основывался на оценке показателей кинопроизводства, дистрибуции и проката, регулирования и поддержки отрасли, развития кинообразования и киносообщества.

Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года. Организаторами фестиваля выступили региональное Минкультуры и кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, Всероссийского государственного университета кинематографии (Москва), Арктического государственного института культуры и искусств (Якутия), Института геокультурного развития Республики Саха (Якутия). Кинофестиваль вошел в культурную программу, подготовленную в рамках проведения в Якутии VIII Международных спортивных игр "Дети Азии".