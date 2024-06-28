Бенуа Мажимель переживет драму на охоте в сериале «В тени лесов»

Бенуа Мажимель («Пианистка», «Рецепт любви») и Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Кислород») сыграют главные роли в сериале «В тени лесов» (A L’ombre des Forêts.) для Apple TV+. Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссером 6-серийного французского триллера выступит Седрик Анже («В следующий раз я буду стрелять в сердце», «Любовь – это вечеринка»).

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В центре сюжета происшествие, которое полностью меняет жизнь человека. Франк (Мажимель) и его закадычные друзья часто проводят выходные вместе на охоте, но однажды в воскресенье они встречают другую группу, которая начинает преследовать их без объяснения причин. Когда один из членов их компании застрелен, друзья Франка наносят ответный удар. Едва сумев сбежать, четверо друзей решают сохранить событие в секрете. Франк пытается вернуться к своей обычной жизни вместе со своей женой Кристель (Лоран), но в следующие несколько дней он начинает чувствовать, что за ним и его друзьями наблюдают или, что еще хуже, их выслеживают охотники, которые теперь одержимы жаждой мести.