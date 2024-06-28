Марк Уолберг и Мишель Докери пытаются не разбиться на самолете в трейлере «Опасного полета»

Первый трейлер фильма «Опасный полет» (Flight Risk) режиссера Мэла Гибсона обнародовала 27 июня 2024 года кинокомпания Lionsgate Movies. Главные роли в экшне исполнили Марк Уолберг, Мишель Докери и Тофер Грейс.

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В центре сюжета агент ФБР (Докери), которая нанимает самолет, чтобы доставить на суд беглого свидетеля Уинстона (Грейс) по уголовном делу влиятельной семьи Моретти. В полете девушка понимает, что пилот воздушного судна (Уолберг) не тот, за кого себя выдает: он киллер, нанятый, чтобы уничтожить свидетеля по заказу подозреваемых. Двое вступают в схватку, но, поскольку она проходит на высоте 10 000 футов над горами и морем, им надо не только попробовать выполнить каждому свою миссию, но и просто остаться в живых.

В мировой прокат «Опасный полет» выйдет 18 октября.