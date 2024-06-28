Стало известно, когда фильм «Сто лет тому вперед» выйдет в онлайне

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило дату выхода фильма «Сто лет тому вперёд» в онлайне. Картина появится в онлайн-кинотеатре Okko уже 10 июля — в этот день состоится цифровая премьера ленты.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Картина «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский, Александр Петров, Виктория Исакова и другие. Режиссёром выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».

Кассовые сборы фильма составили 1,4 млрд рублей.