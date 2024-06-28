Что известно о четвертом сезоне сериала «Бриджертоны»

Третий сезон сериала «Бриджертоны» завершился 13 июня 2024 года. Запутанная любовная история, которая разворачивается в альтернативной Великобритании начала XIX века, с первой серии стала настоящим хитом. За четыре недели с момента релиза шоу посмотрели 82 миллиона раз — больше просмотров только у «Игры в кальмара». «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет четвертый сезон «Бриджертонов» и кто из героев продолжит поиски настоящей любви в этот раз.

«Бриджертоны»: главное о сериале

Оригинальное название: Bridgerton

Жанр: мелодрама, драма

Возрастное ограничение: 18+

Режисеры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и другие

Сценаристы: Крис Ван Дьюсен, Эбби Макдональд, Дэниэл Робинсон и другие

Когда вышла первая серия: 2020 год

Сколько серий вышло: 24 (3 сезона)

Дата выхода серий четвертого сезона: 2026 год

Длительность одной серии: ~1 час

Где смотреть: Netflix (сервис официально недоступен в России)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 7.4

Основа: романы Джулии Куинн из одноименной серии

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Никола Кохлан и другие

Когда выйдет четвертый сезон

Информация о том, что у «Бриджертонов» выйдет четвертый сезон, появилась еще в 2021 году — тогда шоу продлили сразу на два сезона. В 2024-м вышел третий сезон — спустя два года после предыдущей части. Релиза четвертого сезона, похоже, придется ждать еще два года.

Премьера четвертого сезона сериала «Бриджертоны» запланирована на 2026 год. Точная дата выхода пока неизвестна.

Возможно, не все серии четвертого сезона выйдут одновременно. Все эпизоды первого сезона вышли на Netflix 25 декабря 2020 года, а второй сезон целиком стал доступен 25 марта 2022-го. Однако третий сезон шоу создатели разделили на две части. Первые четыре серии увидели свет 16 мая 2024 года, а вторая половина сезона вышла на стриминге только месяц спустя. Платформа и до этого делила свои громкие релизы на две части: аналогичным образом выходил третий сезон «Ведьмака» и четвертый сезон «Очень странных дел».

Пока неизвестно, будет ли новая глава истории Бриджертонов состоять из двух частей. Информация о том, что Netflix выпустит третий сезон в два этапа появилась в декабре 2023-го — всего за полгода до премьеры.

Скорее всего, хронометраж четвертого сезона не будет отличаться от предыдущих серий «Бриджертонов» — зрителей ждут 8 эпизодов длительностью один час.

Производство

В 2021 году Бэла Бэджария, директор по контенту Netflix, рассказала, что стриминг не планирует расставаться с этим сериалом.

«Творческая команда во главе с Шондой Раймс (исполнительный продюсер сериала — прим. «Ленты.ру») погрузилась в материал и сняла для наших зрителей красивую, эмоциональную и романтическую драму. У них есть захватывающие планы на будущее. Мы думаем, что зрители будут в восторге от продолжения», — заявила она.



В июне 2024 года шоураннер проекта Джесс Браунелл объяснила, что для производства каждого сезона требуется минимум восемь съемочных месяцев. После этого материал нужно отредактировать и дублировать на другие языки — и это без учета работы над сценарием, которая тоже занимает немало времени.

Мы работаем в темпе «сезон раз в два года». Стараемся ускориться, но все равно остаемся где-то в этом диапазоне, - Джесс Браунелл, шоураннер сериала «Бриджертоны»



Тогда же Браунелл поделилась, что сценарий четвертого сезона практически готов.

«Кажется, это одна из лучших моих работ и одна из лучших работ моей команды сценаристов. Мы довели до идеала наше сотрудничество и работаем на всех мощностях. Жду не дождусь, когда зрители увидят, что мы для них приготовили», — заявила она.



Съемки четвертого сезона «Бриджертонов» пока не начались.

О чем сериал «Бриджертоны»

Сериал снят по мотивам романов, написанных Джулией Куинн. Ее серия «Бриджертоны» состоит из восьми книг, выходивших с 2000 по 2006 год.

Каждая часть сериала, как и каждая часть литературного первоисточника, рассказывает новую историю любви, которая развивается по ходу сезона. В центре сюжета — восемь сестер и братьев семейства Бриджертонов, а также их мать Вайолет (Рут Геммелль).

Чем мир «Бриджертонов» отличается от реальности

События сериала условно разворачиваются в Великобритании начала XIX века, однако альтернативная реальность «Бриджертонов» существенно отличается от исторической эпохи Регентства

«Бриджертоны» уделяют особое внимание инклюзивности — супругой короля Великобритании становится темнокожая Шарлотта (Голда Рошевель). По словам создателя сериала Криса Ван Дьюсена, во вселенной сериала происхождение королевы Шарлотты положительно повлияло на отношение британцев к людям с другим цветом кожи.

В сериале также можно заметить глухонемых персонажей и даже аристократа в инвалидной коляске. Помимо этого, шоу активно продвигает идеи феминизма — у героинь «Бриджертонов» гораздо больше свободы, чем у настоящих британок эпохи Регентства.

Еще одна отличительная деталь сериала — новый взгляд на костюмы и музыкальное сопровождение. Сериал не гонится за исторической достоверностью, поэтому наряды аристократов персонажей порой намерено выглядят откровенней, чем в реальности.

Саундтрек «Бриджертонов» тоже существует на стыке времен. В шоу часто используют каверы на современные хиты, которые исполняет струнный квартет. В сериале уже звучали песни Мадонны, Рианны, Гарри Стайлса и даже рок-группы Nirvana.

В первом сезоне зрители наблюдали за любовной линией между Дафной Бриджертон (Фиби Дайневор) и лордом Саймоном Бассетом (Реге-Жан Пейдж) — гордом холостяке-аристократе, которого долгое время не интересовала женитьба. Второй сезон рассказывал об Энтони Бриджертоне (Джонатан Бейли) — в качестве спутницы жизни он выбрал Катани «Кейт» Шарму (Симон Эшли) родом из Индии. В третьем сезоне пару себе нашел Колин Бриджертон (Люк Ньютон). Его избранницей стала Пенелопа Фезернгтон (Никола Кохлан) — подруга детства, которая долгое время была безответно влюблена в Колина.

Что произошло в третьем сезоне «Бриджертонов»

Пенелопа вышла замуж за Колина и родила ему сына.

Энтони Бриджертон и его жена Кейт поняли, что тоже готовы стать родителями. В финале сезона новоиспеченные муж и жена отправились к родителям Кейт в Индию. Еще одна сестра Бриджертон, Франческа (Ханна Додд) вышла замуж. Ее супругом стал граф Кидмартин — молодожены решили отправиться в Шотландию вместе с Элоизой, второй дочерью Вайолет.

Глава семейства Бриджертон познакомилась с лордом Маркусом Андерсоном (Дэниэл Фрэнсис). Между героями возникли чувства, однако полноценного романа так и не случилось — помешали внешние обстоятельства.

Сюжет четвертого сезона

Пока неизвестно, какие герои окажутся в центре сюжета следующего сезона. Однако в сети уже активно обсуждают, кто из Бриджертонов станет главным героем новой части. Среди наиболее вероятных кандидатов Люк Томпсон) — второго сына семейства.

Главным героем четвертого сезона может стать Бенедикт Бриджертон.

В третьем сезоне герой Томпсона закрутил роман с вдовствующей виконтессой, однако позже решил прекратить эти отношения и заявил, что хочет больше свободы. В книге «Предложение джентльмена» Джулии Куинн Бенедикт находит свою возлюбленную на балу-маскараде — в конце третьего сезона молодой Бриджертон как раз говорил о том, что не хочет пропустить маскарад.

Шоураннер Джесс Браунелл также подтвердила, что в новом сезоне Бенедикту Бриджертону уделят много внимания. По ее словам, этот герой продолжит изучать свой постоянно меняющийся характер.

Помимо этого, шоу продолжит рассказывать об отношениях Энтони и Кейт, а также развивать линию Пенелопы и Колина. Продолжение могут получить истории Вайолет Бриджертон и ее дочери Франчески.

Актерский состав

Пока что нет официальной информации о том, какие актеры вернутся к своим ролям в четвертом сезоне. Некоторые истории, например, линия Колина и Пенелопы, уже точно получат продолжение.

При этом внимание постепенно сместится со старших детей семейства на младших.

«Старшие братья и сестры поженились и разъехались… мы хотим убедиться, что гостиная Бриджертонов по-прежнему полна», — объяснила Джесс Браунелл в интервью Deadline.

Мы решили, что младшим братьям и сестрам пора выйти на передний план, - Джесс Браунелл, шоураннер сериала «Бриджертоны»



Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Бриджертонов»