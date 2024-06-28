Вышел русский трейлер фестивального фолк-хоррора «Одержимая»

В Сети появился (18+) локализованный трейлер фолк-хоррора "Одержимая" (в оригинале - "Купальня дьявола"), поставленного авторами нашумевшего триллера "Спокойной ночи, мамочка" (или "Я вижу, я вижу") Вероникой Франц и Северином Фиалом.

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Действие картины разворачивается в XVIII веке в одной из австрийских деревень. Сюжет сосредоточен на местной жительнице Агнес (в исполнении певицы из экспериментального музыкального проекта Soap&Skin Ани Плашг), которая, не найдя счастья в отношениях с мужем (Дэвид Шайд), решается на ужасное преступление.

Другие роли в фильме исполнили Мария Хофштеттер ("Рай: Вера", "Собачья жара") и Наталья Баранова ("Рай: Надежда", "Импорт-экспорт").

По словам создателей ленты, во многом образ Агнес основан на реальном персонаже - преступнице Еве Лицльфельнерин, о которой в своем подкасте рассказывала историк Кэти Стюарт.

Премьера "Одержимой" состоялась 20 февраля на Берлинском кинофестивале, где она стала обладателем "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения. В Австрии фильм вышел 8 марта и получил исключительно положительные отзывы критиков, отметивших уважение авторов к деталям, насыщенный визуальный ряд, крепкий саспенс и мощную актерскую работу Плашг.

Российский релиз намечен на 18 июля.