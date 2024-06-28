Эксперты рассказали об ожидании роста кассовых сборов якутского кино

Эксперты НИУ ВШЭ и компании "Экстра синема" ожидают роста кассовых сборов якутского кино в 2,5 раза по итогам 2024 года - до 250 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС эксперт Института кино на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов.

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Кассовые сборы фильмов, снятых в Якутии, в 2023 году составили 100 млн рублей. За пределами республики фильмы заработали порядка 10% от этой суммы.

"По нашему совместному с компанией "Экстра синема" прогнозу, на территории России якутское кино заработает больше 250 млн рублей до конца 2024 года. Значительная часть этой суммы будет получена на территории самой республики", - сказал Иванов на полях сессии "Единая модель производства и проката: якутский опыт для всей страны" Якутского международного кинофестиваля.



По словам Иванова, в Якутии происходит стремительный рост как объемов производства, так и проката кино.

"Это [будет] самый рекордный бокс-офис [в истории] регионального кино", - сказал он.



Как отметил генеральный директор компании "Экстра синема" Петр Чиряев, за первое полугодие кассовые сборы якутского превысили показатели 2023 года. В Якутии работают около 50 кинокомпаний и творческих коллективов, одной из крупнейших является кинокомпания Якутии - "Сахафильм", созданная в 1992 году.

Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года. Организаторами фестиваля выступили региональное Минкультуры и кинокомпания "Сахафильм" при поддержке Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, Всероссийского государственного университета кинематографии (Москва), Арктического государственного института культуры и искусств (Якутия), Института геокультурного развития Республики Саха (Якутия). Кинофестиваль вошел в культурную программу, подготовленную в рамках проведения в Якутии VIII Международных спортивных игр "Дети Азии".