МТС подготовила подборку фильмов ко Дню молодежи

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС сделал подборку российских и зарубежных фильмов и сериалов, которые помогут окунуться в атмосферу молодости. Всероссийский день молодежи празднуется 29 июня.

Курьеры (16+)

Герой сериала «Курьеры» избалованный Гоша заключает с мамой пари: если он сможет прожить три месяца самостоятельно, та поможет ему с поступлением на режиссерский факультет. Чтобы как-то себя обеспечить, юноша устраивается курьером — и открывает для себя целый мир.

Зависнуть в Палм-Стрингс (18+)

Герой фильма «Зависнуть в Палм-Стрингс» принял решение бросить все дела и просто плыть по течению. Найлз застрял в одном-единственном дне — на унылой свадьбе в песчаном калифорнийском Палм-Спрингсе. Он лениво валяется в бассейне, пьет пиво, пугает гостей смешными тостами, флиртует со всеми подряд, но по большей части мается от скуки, пытаясь то ли выбраться из временной петли, то ли смириться с неизбежным. Но однажды его одиночество нарушает Сара, неожиданно тоже застрявшая в этом бесконечно безумном дне.

Один день (18+)

Любовь в молодости — какая она? И как пронести ее через всю жизнь? На этот вопрос точно знают ответ герои фильма «Один день». Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом мы увидим их ровно через год, через два, три… Как много в итоге значит один день?

1000 дешевых зажигалок (18+)

Закадычные друзья Тема и Костя учатся в техникуме маленького городка. Иногда бывает достаточно одной искры, чтобы расколоть надвое даже самую крепкую дружбу. Костя готов на все, лишь бы найти свое место в студенческой иерархии, а Тема гордится статусом аутсайдера и готов противостоять хоть всему миру. Единственное, что может потушить неминуемую катастрофу — это любовь.

Молодой человек (18+)

Иван Ревзин всегда прилагал максимум усилий, чтобы стать достойным членом общества. Но после 30 он понял, что все было тщетно. Его увольняют, жена уходит к другому, а ипотека нависает черной тучей. Иван узнает про конкурс среди студентов в летнем лагере с большим призовым фондом и понимает, что это его шанс закрыть квартирный вопрос. Поменяв год рождения в документах и сдав вступительные тесты, Иван получает приглашение. Он уверен, что выиграть будет проще простого, однако ему придется столкнуться с нешуточными испытаниями.

Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана – в его красоте. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным.

Век Адалин (18+)

Главная героиня фильма «Век Адалин» родилась вместе с XX веком и живет на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной и состариться вместе с ним.