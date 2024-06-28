«Миля» (18+): как стать блогером в 40 лет

Опрос 2021 года показал, что большинство взрослых россиян (до 80 процентов) готовы бросить работу, чтобы стать блогерами. Больше половины желающих - молодые люди 16-24 лет, 73 процента из которых - девушки, но о блогерской карьере мечтают и взрослые женщины. В этом материале «Рамблер» расскажет, легко ли осуществить эту мечту, - на примере нового сериала Okko «Миля» (18+).

© Фото со съемок

Как стать блогером

Мир блогинга, как и любая другая профессиональная сфера, подчиняется набору определенных правил. Начинающему блогеру нужно определиться с нишей и понять, в чем может заключаться его уникальность. Постоянное создание контента, его редактирование и продвижение требуют не просто времени, но в первую очередь креативности и настойчивости. За красивыми фотографиями и увлекательными видео стоят огромный труд и регулярные усилия по поддержанию интереса аудитории.

Многие новички недооценивают важность самообразования, постоянного получения новых навыков, работы с речью, внешностью, изучения методов съемки и возможностей своей камеры. Как стать успешным блогером? Нужно уметь работать с аудиторией, изучать аналитику и быстро адаптироваться к изменениям в социальных сетях. Стоит также помнить о конкуренции, которая в этой сфере крайне высока.

Советы профессионалов

Мы проанализировали советы опытных, успешных блогеров с большой аудиторией. Обычно их рекомендации сводятся к такому набору правил:

Определите свою нишу. Выберите тему, которая вам интересна и в которой вы хорошо разбираетесь. Это поможет определить и привлечь целевую аудиторию без попыток угодить всем.

Аудиовизуальное качество контента. Начинающему блогеру, как минимум, нужен смартфон с хорошей камерой, но в будущем придется потратиться на качественный микрофон и другую технику.

Регулярность - залог успеха. Публиковать новые материалы нужно часто. Это помогает удерживать интерес аудитории и привлекать новых подписчиков. Планировать свои посты и видео стоит заранее, чтобы поддерживать постоянный поток контента.

Взаимодействуйте с подписчиками. Отвечайте на комментарии, проводите опросы и задавайте людям вопросы. Вовлеченность аудитории делает блог живым.

Учитесь у профессионалов. Следите за успешными блогерами, анализируйте их стратегии и применяйте их на практике. Это поможет понять, что именно работает в вашей нише.

Не бойтесь экспериментов. Пробуйте новые форматы и идеи - это не позволит подписчикам заскучать.

Если человек готов вкладывать усилия, время и деньги, блогинг может стать не только работой мечты, но и способом изменить свою жизнь. Блогер может превратиться в настоящую «рок-звезду» со всеми вытекающими - путешествиями, встречами с интересными людьми, съемками в кино и толпами поклонников. Но, что примечательнее всего, блогер может стать вдохновением для других людей.

«Миля»: как стать блогером в 40

Пример вдохновляющей трансформации можно увидеть в новом сериале «Миля» (18+), который вышел в онлайн-кинотеатре Okko 24 июня. Главная героиня - 39-летняя бывшая секс-работница Миля (Карина Зверева) - решает стать блогером и сталкивается со всеми трудностями этого пути.

Миля хочет порвать с прошлым - в своих мечтах она видит себя успешным блогером с миллионами подписчиков и восхитительным контентом. Каким именно - она пока не знает, поэтому решает нанять двух помощниц, 20-летних девушек Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омерович). Это ее первый рискованный ход - платить стоило бы проверенным специалистам. Миля ставит перед ними амбициозную цель - миллион подписчиков до конца месяца. Это второе проблемное решение - людям, желающим заработать на блогинге, стоит ставить перед собой реалистичные задачи.

Ксюша и Варя предлагают Миле пойти по стопам скандальных блогеров и привлекать внимание эпатажными поступками. Их клиентка, с учетом ее опыта и харизмы, соглашается на это.

В отличие от молодых блогеров, у людей возраста Мили есть богатый жизненный опыт и знания, которые можно передать аудитории. Эпатаж - не единственный способ продвижения блога, некоторые успешные блогеры 40+ просто делятся личными историями и взглядом на мир. Аудитория ценит их искренность и честность, из этого следует еще один важный принцип - не стоит бояться показывать свои эмоции. Кроме того, зрелость и уверенность блогер могут стать источником вдохновения для его ровесников.

Историю о Миле написали Елизавета Варвара Аранова и Оксана Мафагел, которая также стала режиссером сериала. Они подчеркивают, что повествование может показаться незатейливым, но на самом деле оно глубокое и многослойное.

«Женщина, дойдя до рубежа в 40 лет, начинает искать себя в новой сфере, наивно полагает, что может легко заработать деньги. «Миля» - это добрый сериал, особенно когда хочется посмотреть что-то позитивное и трогательное», - так об этой истории говорит исполнительница главной роли Карина Зверева.



Миле предстоит преодолеть множество трудностей и попасть в десятки смешных ситуаций на пути к своей мечте. Это ждет и многих начинающих блогеров в реальной жизни. Но для тех, кто готов к вызовам, блогинг может стать не только источником дохода, но и способом саморазвития и личностного роста.