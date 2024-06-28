Обзор мультфильма «Ультрамен: Путь к вершине»

Большинство нового — хорошо забытое старое, верно? Это справедливо и к новому анимационному проекту Netflix под названием «Ультрамен: Путь к вершине».

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Впрочем, у себя на родине героя никто и не забывал, настолько он популярен — а вот для российских зрителей Ультрамен может быть в новинку. Обо всём по порядку и каким вышел мультфильм — в обзоре от Тлум.Ру. Пристёгивайтесь!

О ком?

Начнём всё же с небольшого, но экскурса в историю. Не бойтесь, мы быстренько. О кайздю все слышали? Это Годзилла и иже с ними — гигантские монстры, которые смачно рушат целые города, обычно японские. Если есть здоровенные чудища, должны быть и те, кто с ними сражается — так родился Ультрамен и все его дальнейшие последователи (они есть, но не о них сейчас речь). Впервые супергерой предстал перед зрителями в одноимённом сериале 1966-го года — почтенный возраст! И концепция с тех пор не изменилась, это по-прежнему человек, который превращается в гигантского робота, способного противостоять Годзилле и иже с ними.

У себя в Японии Ультрамен стал невероятно популярным, в 80-е игрушки с ним сметали с полок, побивая рекорды. В 2019 году на Netflix стартовал мультсериал «Ультрамен: Новый герой», проживший три сезона. Ну, а теперь можно перейти и к новому мультфильму от Netflix.

О чём?

Этого Ультрамена зовут Кен Сато, он по совместительству известнейший бейсболист, а также выскочка, выпендрёжник и просто крайне высокомерный парень. Но играет он классно — не отнять. Его отец тоже был Ультраменом, так что супергеройская должность перекочевала к Кену по наследству. Герой этому не очень рад и с некоторым трудом совмещает защиту города от гигантских монстров с выходами на поле. В начале сюжета он возвращается в Японию, где жил с родителями в детстве, но уехал из-за семейных сложностей. Семейные сложности — важная часть мультфильма.

Во время битвы с драконом Гигантроном Кен случайно получает в свои руки яйцо, из которого вылупляется малышка кайздю. Знакомьтесь — звезда Тиктока (реального, не в мультфильме) и просто невероятно очаровательная Эми. Кто тут не любит драконов-младенцев 6-ти метров в высоту? То-то же!

Кену ничего не остаётся, как взять на себя роль мамочки для маленькой кайздю, иначе той никак не выжить: люди монстров убивают, особая организация по борьбе с ними под аббревиатурой СПК прицельно охотится за младенцем, а местонахождение острова кайдзю, где они собственно и живут, неизвестно. Теперь супергерою нужно сочетать защиту города, игру в бейсбол и роль родителя гигантского малыша. Справляется ли он? Не очень.

Что дальше?

О самых милых сценах мультфильма мы уже рассказали. Дальше идут сражения, попытки Кена наладить отношения с отцом и защитить Эми от СПК. Последние так вообще хотят использовать малышку, чтобы та привела их к острову кайдзю, и уничтожить его целиком.

Помните все эти истории про необычных существ, чаще всего маленьких, за которыми охотятся плохие учёные, бизнесмены или просто злодеи, а главные герои их защищают и отводят в место обитания? Да-да, это ещё одна в эту же семейку! В этом плане сюжет не приносит абсолютно ничего нового — на месте и милая волшебная тварюшка, и оберегающие её герои, и наступающий по пятам злодей-учёный, который на самом деле не злодей, а мстит всем кайдзю за гибель жены и дочери.

Как это выглядит?

Шикарно! За яркую картинку и прекрасную анимацию поклон студии Industrial Light and Magic, той, что перешла к Disney от Джорджа Лукаса. Персонажи-люди нарисованы утрированно угловатыми и непропорциональными, но симпатичными и вызывающими сопереживание. Монстры — крутыми, стильными и вызывающими восхищение. Привычная 3D-графика регулярно разбавляется смачными кадрами в комиксовой рисовке, слоу-моушеном и другими эффектными приёмчиками. Красота, не отнять.

Отдельных аплодисментов заслуживают звукооператоры ленты: крики кайдзю, и взрослых, и малышки, пробирают до мурашек и захватывают дух. Если бы они существовали, то, наверное, такие бы звуки и издавали.

Кто всё это устроил?

Пара слов о создателях проекта — во-первых, он сильно смешивает американское и японское как в сюжете, так и в команде аниматоров. Одним из режиссёров и сценаристов значится Шеннон Тиндл — он же сценарист мультфильма студии Laika «Кубо. Легенда о самурае», и кстати он не единственный пришёл в команду из этого проекта. Второй режиссёр Джон Асима — в его списке значатся эпизоды «Гравити Фолз» и новых «Утиные историй».

Эти ребята вполне справились с перезапуском старичка «Ультрамена», но не без огрехов. Самыми заметными из них будут вопросы, логично возникающие при просмотре мультфильма и вытекающие из недостатка «лора» данного мира. Почему люди не оградили несчастную Японию гигантскими стенами или щитами, чтобы в принципе кайдзю не вторгались на территорию? Есть вопросы и поменьше, чаще всего вылетающие в те моменты, когда герои, вместо того чтобы действовать, бежать и спасаться, спокойно стоят и разговаривают в обстановке крайней опасности. Так и хочется кинуть в них попкорном с криком «ну бегите уже, дурни, вас засекли, чего болтаете? Ах, всех победили? Ну надо же». Впрочем, для данного жанра такие сцены можно сказать что классика, так что простим их и «Ультрамену» тоже.

В остальном получился драйвовый, красивый и типично супергеройский мультфильм с непростым главным героем и гигантской малышкой, захватывающей сердечки. Никакой особой кровищи и других рейтинговых вещей тут нет, так что детям — вполне себе. Спасибо за прочтение, хороших вам мультфильмов!