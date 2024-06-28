Расписание выхода сериала «Мокрые майки» от Premier
Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату выхода комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже с 4 июля и расскажет историю бывшей стриптизёрши, которая открывает собственную автомойку. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.
В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры, остальные эпизоды будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится уже 1 августа.
Расписание выхода сериала «Мокрые майки»
1-я серия - 4 июля
2-я серия - 4 июля
3-я серия - 9 июля
4-я серия - 11 июля
5-я серия - 16 июля
6-я серия - 18 июля
7-я серия - 23 июля
8-я серия - 25 июля
9-я серия - 30 июля
10-я серия - 1 августа