Расписание выхода сериала «Мокрые майки» от Premier

Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату выхода комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже с 4 июля и расскажет историю бывшей стриптизёрши, которая открывает собственную автомойку. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

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В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры, остальные эпизоды будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится уже 1 августа.

Расписание выхода сериала «Мокрые майки»

1-я серия - 4 июля

2-я серия - 4 июля

3-я серия - 9 июля

4-я серия - 11 июля

5-я серия - 16 июля

6-я серия - 18 июля

7-я серия - 23 июля

8-я серия - 25 июля

9-я серия - 30 июля

10-я серия - 1 августа