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Вышел трейлер продолжения "И снова здравствуйте!" с Мерзликиным и Серебряковым

"Кинопоиск" опубликовал трейлер третьего сезона фантастически криминальной комедии "И снова здравствуйте" с Андреем Мерзликиным в главной роли.

Вышел трейлер продолжения «И снова здравствуйте!»
© кадр из фильма

В нём бессмертный бандит Борис начинает жизнь с нуля: ему удаётся исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого всё же не так-то просто.

В ролях также: Павел Чинарёв, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов, Евгений Сангаджиев и другие.

Режиссёр и сценарист - Егор Чичканов ("Лада Голд", "Нина", "Изи катка").

Премьера - 4 июля.

Фильмы и сериалы
Татьяна Струженкова
Денис Власенко
Полина Гухман
Игорь Грабузов
Сергей Годин
Никита Дювбанов
Евгений Сангаджиев
Сергей Епишев
Аглая Тарасова
Павел Чинарев
Николай Наумов
Михаил Полицеймако
Алексей Серебряков
Дмитрий Журавлев
Олег Гаас
Егор Чичканов
Любовь Толкалина
Кирилл Жандаров
Андрей Мерзликин