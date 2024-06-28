Вышел трейлер продолжения «И снова здравствуйте!»

"Кинопоиск" опубликовал трейлер третьего сезона фантастически криминальной комедии "И снова здравствуйте" с Андреем Мерзликиным в главной роли.

© кадр из фильма

В нём бессмертный бандит Борис начинает жизнь с нуля: ему удаётся исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого всё же не так-то просто.

В ролях также: Павел Чинарёв, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов, Евгений Сангаджиев и другие.

Режиссёр и сценарист - Егор Чичканов ("Лада Голд", "Нина", "Изи катка").

Премьера - 4 июля.