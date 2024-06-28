Кевин Костнер: мои фильмы были бы невозможны без сильных женских персонажей

Американский актёр, режиссёр и продюсер Кевин Костнер побывал гостем подкаста Happy Sad Confused. В нём звезда Голливуда рассказал о своём недавно вышедшем фильме «Горизонты» — первой части серии вестернов о Северной Америке середины XIX века.

Костнер признался, что всю свою карьеру снимает фильмы для мужчин и про мужчин. Однако эти картины были бы невозможны без сильных женских персонажей, включая недавние «Горизонты».

Я снимаю фильмы для мужчин. Это моя работа. Но я не буду снимать фильм, если у меня не будет сильных женских персонажей. Именно так я построил свою карьеру. Думаю, именно поэтому у меня много последователей. Я благодарю вас, женщины, за то, что вы притащили сюда своих мужчин. В конце концов, «Горизонты» — это вестерн. Я просто не могу представить такой фильм без сильных женщин.



Премьера «Горизонтов: Часть 1» состоялась 27 июня в том числе и в России. Фильм рассказывает историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Продолжение ленты выйдет уже 15 августа.