Рецензия на третий сезон сериала «Бриджертоны»

Как «Санта-Барбара», только дорогая и адекватная.

© Кадр из трейлера сериала "Бриджертоны"

Зачастую зрители считают мыльные оперы стыдным жанром. Сценаристы слишком настойчиво давят на жалость, сюжет чрезмерно растянут, а неожиданные повороты безумны и нелогичны. Согласны с этим? Значит, вы просто не смотрели «Бриджертонов», каждый сезон которых раз за разом разрывает чарты Netflix.

В чём секрет «Бриджертонов»? Всё просто. Это «Санта-Барбара», но адекватная. Это «Великолепный век», но не такой затянутый. Это «Дикий ангел», но безумно дорогой и красивый. Подобных характеристик достаточно, чтобы удовольствие от хита Netflix получили не только домохозяйки, но и вообще любой чувствительный зритель.

Третий сезон «Бриджертоны»: информация о сериале

Название: «Бриджертоны» (Bridgerton);

Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и другие;

Актёры: Клаудия Джесси, Аджоа Андох, Люк Ньютон и другие;

Дата старта сезона: 16 мая 2024 года;

Жанр: драма, мелодрама;

Сколько серий: восемь эпизодов;

Страна: США.

«Бриджертоны»: где смотреть?

Сериал доступен на Netflix. Все эпизоды третьего сезона уже вышли. Есть официальные русская озвучка и субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Богатые тоже плачут

События сериала разворачиваются в альтернативной Англии начала XIX века. В центре сюжета зажиточное и неприлично счастливое семейство Бриджертонов. Их ценит и уважает сама королева, а во владениях имеются огромные поместья в разных уголках страны.

Казалось бы, не жизнь, а сказка. Вот только у влиятельного рода тоже есть проблемы: чего стоят многочисленные дочери и сыновья, которым нужно устроить удачный брак — желательно по любви и с очень знатным человеком. Любой лондонский работяга посмеётся над этими хлопотами, но сериал доказывает: даже банальная задача может оказаться душераздирающей.

В первом сезоне отношения строила типичная диснеевская принцесса Дафна. Во втором — богач-красавец Энтони и интеллектуалка Элоиза. Дорога к алтарю была для них сложной: кто-то отказался от семейной жизни, кто-то стал частью любовного треугольника.

Взять хотя бы Энтони, который объявил о помолвке с юной девицей, а затем до беспамятства влюбился в её старшую сестру. Что же ему теперь делать: опозорить фамилию или обречь себя на несчастную жизнь? Звучит пошло и банально, но благодаря чувственному сценарию любовные похождения Энтони неплохо развлекали.

Третий сезон посвятили Франческе и Колину Бриджертонам. По красоте Франческа не уступает Дафне, но характер у девиц совершенно разный. Новая невеста удивительно спокойна — её не тянет к бесконечным балам, светским раундам и ослепительным фейерверкам. Если она чем-то и одержима, так это спокойствием. Зачем тратить время на сплетни и разговоры о пустом, когда можно просто посидеть в тишине.

Арка Франчески отлично служит миссии «Бриджертонов» — показать любовь во всех её проявлениях. У одних она напоминает американские горки с визгами и обмороками, у других — летний штиль. Во втором случае светские львицы будут охать и называть чувства ненастоящими. Но кому есть дело до их однобоких взглядов?

История Колина ещё запутаннее. Он ведь строит отношения с Пенелопой: она не соответствует стандартам красоты и, главное, хранит большую тайну. Как известно, всё тайное становится явным — в итоге разрушаются даже идиллические отношения.

Отношения Колина и Пенелопы развиваются по предсказуемому сценарию, но от этого следить за ними не менее интересно. Секреты вскрываются с выверенным драматизмом, чувства постоянно проходят проверку, на пути появляются неожиданные соперницы, которые вот-вот сотрут репутацию героев в порошок. Во всём этом ещё и королева замешана, что делает арку совсем уж опасной.

В восемь эпизодов уместилось и множество других арок. Элоиза настойчиво ищет своё место в жизни и заводит необычных подруг, леди Данберри выясняет отношения с раскаивающимся братом, возрастная Вайолет Бриджертон снова открывается любви, а Бенедикт познаёт радости случайных связей.

Эти сюжеты никогда не выходят на первый план, но отменно разбавляют основной сюжет. Всё же настроение везде разное: к примеру, сцены с Данберри и её нерадивым братом полны эмоционального надрыва, а с Вайолет — сочатся лёгкостью и романтикой.

Услада для глаз и ушей

По слухам, третий сезон «Бриджертонов» обошёлся в $ 168 млн. Очевидно, бо́льшая часть суммы ушла на костюмеров, декораторов и аренду дворцов. Вот почему каждый кадр — шедевр. Роскошные балы, вычурные интерьеры, удивительные наряды — буквально каждая мелочь доведена до совершенства.

Аудиалы тоже останутся в восторге. В сериале звучит множество современных композиций в классической аранжировке. Abcdefu от Gayle, Dynamite от BTS, Happier Than Ever от Билли Айлиш — это лишь малая часть примеров. Только представьте себе аристократический бал под удивительный кавер Thunder от Imagine Dragons. Естественно, все эти треки просятся в плейлист.

Третий сезон «Бриджертонов»: стоит ли смотреть?

Трудно сказать, как долго «Бриджертоны» смогут развлекать темами любви, но пока формула работает идеально. Перед нами безоговорочно лучшая мыльная опера на современном телевидении, которая понравится всем любителям лёгкости и романтики.

Оценка третьего сезона «Бриджертонов» — 8 из 10

Понравилось

Выдающийся визуал;

Все треки просятся в плейлист;

Простой, но захватывающий сюжет.

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