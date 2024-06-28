О сериале «Слово пацана» выйдет документальный фильм

Представители онлайн-кинотеатра Wink сообщили, что документальный фильм о создании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет уже в июле. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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Интересными деталями производства поделятся режиссёр Жора Крыжовников и автор сценария Андрей Золотарев. Помимо этого, в проекте примут участие актёры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Иван Янковский, Ярослав Могильников и Сергей Бурунов.

Проект рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.