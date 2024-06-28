Почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля вручили Сигурни Уивер

Директор смотра Альберто Барбера заявил, что американская актриса смогла сформировать в жанре боевиков «образ героини, способной победоносно соперничать с героями-мужчинами».

«Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе и способствовала успеху фильмов Джеймса Кэмерона, Романа Полански, Энга Ли и многих других режиссёров», — цитирует кинематографиста «Интерфакс».



74-летняя Сигурни Уивер получила широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в тетралогии «Чужой». Она трижды номинировалась на «Оскара».

Старейший киносмотр пройдёт в Венеции с 28 августа по 7 сентября.