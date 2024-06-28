Аналитика: молодежь предпочитает смотреть драмы и детективы

Самый популярный жанр среди молодых людей — драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента.

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На втором месте по популярности — комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров — детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения.

Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.