Опубликованы новые кадры со съемок сериала «Игры» про Олимпиаду-1980

«Кинопоиск» опубликовал ворох свежих кадров со съёмок сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. На изображениях показаны сборные различных стран, главные персонажи и павильоны для соревнований в различных видах спорта.

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Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В актёрский состав вошли Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов и другие. Режиссёром выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент»), а шоураннером — Александра Ремизова («Иные»).

Шоу начнёт выходить с 3 августа. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Новые кадры со съёмок