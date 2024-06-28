Геленджику уготована судьба южной киностолицы

Новый кинофестиваль в Сочи "Антарес", кроме четырех конкурсных программ, каждое солнечное утро усаживает гостей на деловые семинары. Это стоит того. Например, как дуэль гранд-дамы киноведа Ирины Павловой и продюсера платформы "Старт" Надежды Гусельниковой: где взять деньги на кино, самый рискованный вид бизнеса?

Надежда, которая 19 лет прожила там и знает, как производится кино в США, пессимизм коллеги развеяла одной фразой: у нас в два раза больше возможностей - деньги дает и государство, и инвестор. Только надо делать ставку не на одиночку-гения (даже если это великий Герман), пусть снимает, что задумает, а на расчет: для кого фильм, кто его будет смотреть, кому будем продавать, кто из актеров сейчас более востребован, люди пойдут на драму или комедию?… Вот сейчас востребована сказка, кто вовремя это просчитал, тот и вышел в миллиардеры с Чебурашкой.

Поединок шел горячий, пока слово не взял Денис Кузенков, руководитель Корпорации развития Краснодарского края, который тоже снимал кино и все знает про возвратный рубль, длинные и короткие деньги. Это был час оптимизма.

- Мы замахнулись на Вильяма нашего, Шекспира. И решили построить на юге страны современную киностудию в Геленджикском районе, которая, уверен, станет южной столицей кинематографии, - отметил Денис Кузенков. - Расположение кинокластера уникально по доступности и величественной натуре. В нашем киногороде будут сменные фасады, много разных интересностей, например, возможности для подводных съемок. Будут все киноцеха, привлекательные для профессионалов. Киногород должен стать интересным и заманчивым для туристов. Проект дорогой, 8 миллиардов. Просчитали окупаемость - 25 лет. Мы хотим вложиться в 14 лет, развивая инфраструктуру недвижимости, потому что инвесторы ждут возвратности. И регион, и государство, и народ вложатся. Этот проект сейчас на экспертизе. Наши надежды на 2028-й, год открытия.



Так что продюсерам, актерам и режиссерам есть сейчас реально, о чем помечтать в "Жемчужине". Может даже, договориться.