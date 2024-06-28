Вышел первый трейлер нового фильма Мела Гибсона

Опубликован трейлер "Риска побега" (другой вариант названия - Особо опасный пассажир, Flight Risk).

© кадр из фильма

Это - режиссерская работа дважды лауреата премии "Оскар" Мела Гибсона.

В кадре - Марк Уолберг с внезапной плешью, твист, масса крутых деталей и экшна. Две другие главные роли - Мишель Докери и Тофер Грейс.

По центру - пилот (Уолберг) и воздушный маршал США (Докери), доставляющие по воздуху важного свидетеля (Грейс). При этом довольно скоро оказывается, что пилот, конечно, пилот, но не тот.

Премьера - 18 октября.

Ранее вышел трейлер комедийного боевика "Союз" с Уолбергом.