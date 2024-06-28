Вышел первый трейлер нового фильма Мела Гибсона
Опубликован трейлер "Риска побега" (другой вариант названия - Особо опасный пассажир, Flight Risk).
Это - режиссерская работа дважды лауреата премии "Оскар" Мела Гибсона.
В кадре - Марк Уолберг с внезапной плешью, твист, масса крутых деталей и экшна. Две другие главные роли - Мишель Докери и Тофер Грейс.
По центру - пилот (Уолберг) и воздушный маршал США (Докери), доставляющие по воздуху важного свидетеля (Грейс). При этом довольно скоро оказывается, что пилот, конечно, пилот, но не тот.
Премьера - 18 октября.
Ранее вышел трейлер комедийного боевика "Союз" с Уолбергом.