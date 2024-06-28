Жена Оззи Осборна работает над мультфильмом о рок-звездах

Супруга рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон работает над мультфильмом о супергероях, в главных ролях которого выступят ее муж и его большой друг, покойный лидер группы Motörhead Лемми Килмистер, сообщает The Entertainer Magazine.

Шэрон выразила надежду, что кто-то купит то, что они создают. Она отметила, что они находятся в предвкушении.

В 2022 году Осборн и Килмистер уже появлялись в качестве мультипликационных персонажей в клипе на совместную песню Hellraiser.

Осборн обвинил рэпера Канье Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения, напоминает РЕН ТВ. Рок-музыкант посвятил рэперу пост в своих соцсетях.