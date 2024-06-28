Бастрыкин: cовременный кинематограф вносит лепту по внедрению жестокости

Современный кинематограф вносит свою лепту по внедрению жестокости в жизнь.

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Такое мнение высказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"Современный кинематограф вносит свою лепту по внедрению жестокости в нашу жизнь", - сказал он.



Вместе с тем, по мнению Бастрыкина, классические книги, например, произведения Достоевского - это фундамент для размышлений о ценности права.